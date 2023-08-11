Вашингтон, 11 августа, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки допускают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году. Об этом в пятницу, 11 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«С учётом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчётливой возможности того, что боевые действия всё ещё будут продолжаться, когда мы будет входить в первый квартал следующего года», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что американская администрация по этой причине продолжит регулярно обращаться к Конгрессу США с запросами на оказание Вооружённым силам Украины дополнительной военной помощи.

Как передавало ИА Регнум, в четверг, 10 августа, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден запросил у американских законодателей дополнительные 13,1 миллиарда долларов, которые пойдут на военную помощь Украине. Кроме того, он также запросил у законодателей около 12 миллиардов долларов на устранение последствий возможных стихийных бедствий на территории США.