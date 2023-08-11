Кейптаун, 11 августа, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума освобождён от отбывания наказания в тюрьме, в связи с его включением в программу борьбы с переполненностью исправительных учреждений. Об этом 11 августа сообщил портал The South African.

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Об освобождении экс-главы ЮАР объявили комиссар пенитенциарной системы страны Макготи Тобакгале и министр юстиции Рональд Ламола. Всего по программе борьбы с переполненностью тюрем планируется освободить девять тысяч заключенных из так называемой группы низкого риска. К таким относятся те, кто был осуждён за преступления, не связанные с насилием.

Уточняется, что 81-летний политик прибыл в исправительный центр Escourt в провинции Ква-Зулу Натал в 06:00 по местному времени 11 августа, но через два часа уже был на свободе. Экс-президент ЮАР раньше содержался в этом центре, затем он по медицинским показаниям попал под условно-досрочное освобождение. Однако суд пересмотрел решение по УДО и постановил политику вернуться в тюрьму.

По данным местных СМИ, Зума вернулся в свое поместье в Нкандла в кортеже из черных внедорожников. В стране по-разному отреагировали на освобождение экс-президента. Правящая партия «Африканский национальный конгресс» и её лидер, действующий президент страны Сирил Рамафоса, поддержала решение суда и назвала «наилучшим образом отвечающим интересам страны». Но Джон Стенхейзен, лидер оппозиционного «Демократического альянса» обвинил Рамафосу в «бесхребетности и отказе от демократических принципов верховенства права и равенства всех перед законом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд города Претория постановил, что бывший президент ЮАР Джейкоб Зума должен быть возвращен в тюрьму. Как говорится в судебном заявлении, его условно-досрочное освобождение по медицинским показаниям было «незаконным».

Зума получил 15 месяцев лишения свободы за неявку на слушание по делу о его причастности к коррупции во время своего президентского срока. 5 сентября 2021 года бывший глава государства был освобожден по состоянию здоровья. Заболевание президента до сих пор остается неизвестным.