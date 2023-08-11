Вашингтон, 11 августа, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовы предоставить украинским пилотам возможность обучаться управлению истребителями F-16 на своей территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши европейские союзники лидируют [в этом вопросе], но если ресурсы для тренировки в Европе будут достигнуты, то мы определённом сможем проводить тренировки украинских пилотов в Соединённых Штатах», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что власти США рассматривают американские истребители в качестве долгосрочного инструмента поддержки Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что первая группа украинских пилотов из шести человек полностью закончит обучение управлению F-16 не раньше лета 2024 года. Источник отметил, что эти лётчики составят половину авиационной эскадрильи.

8 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками.