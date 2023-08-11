Тернополь, Украина, 11 августа, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Военная администрация Тернопольской области запретила прихожанам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) провести крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш в Telegram-канале.

Sergiy Klymenko Почаевская Свято-Успенская лавра

«Заслушал военных и правоохранителей о возможных провокациях во время шествия верующих в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа», — написал он.

Труш заявил, что решение о запрете шествия приняли на основании рекомендаций полиции, СБУ и нацгвардии. Он призвал правоохранителей принять меры, чтобы предотвратить массовые собрания.

Крестный ход в Почаевскую лавру совершают ежегодно на протяжении двух веков. Прихожане выдвигаются в Тернопольскую область из разных регионов Украины. Шествия приурочены к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечают 28 августа.

В этом году шествия в Почаевскую лавру начались с конца июля. 3 августа сотни верующих дошли до монастыря.

Власти Украины поощряют политику захвата храмов УПЦ и их передачу раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Сторонники ПЦУ используют принятые законы о переводе храмов в другую юрисдикцию при решении большинства прихожан, врываются в церкви УПЦ, называя себя большинством, и выгоняют священников и прихожан. Полиция этому не мешает либо помогает раскольникам.

Также ПЦУ при поддержке властей с марта 2023 года выдавливает православных монахов из Киево-Печерской лавры. Прихожанам и монахам пока удаётся отстоять монастырь. Украинские власти объявили, что с 11 августа закрывают для верующих корпуса Нижней лавры. Это сделали под предлогом, что там будут размещать раненых. В РПЦ назвали закрытие Нижней лавры актом антицерковной политики Киева.