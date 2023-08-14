Москва, 14 августа, 2023, 09:12 — ИА Регнум. В Троицке в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят вторую очередь технопарка «ТехноСпарк». Город без торгов предоставил инвестору земельный участок для возведения объекта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Инвесторы готовы создавать новые предприятия и развивать существующие. Со своей стороны город оказывает им поддержку и выделяет землю для реализации масштабных инвестиционных проектов», — заявил Ефимов. Площадь участка для строительства достигает 2,6 гектара. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 500 рабочих мест, добавил он. «Договор аренды для реализации МаИП заключен на пять лет, в течение которых должно завершиться строительство комплекса площадью 13 тысяч квадратных метров», — отметил Ефимов.

Получить землю без торгов могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для строительства таких объектов город предоставляет земельные участки в аренду сроком на пять лет. Реализация проектов стимулирует городскую экономику за счет притока инвестиционных средств и создания новых рабочих мест.

По словам генерального директора технопарка Олега Лысака, с момента запуска в 2012 году продуктовые и контрактные компании выросли. Для дальнейшего развития нужны новые площади. «К тому же мы запускаем новую серию стартапов: это платформа, обеспечивающая инфраструктуру электротранспорта, компании направления новой водородной энергетики», — добавил он. По его словам, планируется также разместить производства медицинских приборов, производства аддитивных эндопротезов и имплантов, полный цикл современного производства в области приборостроения.

В российской столице для инновационных производств создана целая экосистема, которая включает в себя технопарки со всей необходимой инфраструктурой. «Программа создания технопарков на территории Москвы реализуется уже более десяти лет. Сейчас действует 52 технопарка, семь из которых строятся в рамках инвестиционных приоритетных проектов», — пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. На сегодняшний день столичные технопарки насчитывают более двух тысяч резидентов и свыше 72 тысяч рабочих мест.

В систему поддержки также входят образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, а также уникальная в мировой практике программа пилотного тестирования инноваций.