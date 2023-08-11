Москва, 11 августа, 2023, 21:19 — ИА Регнум. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложили отсрочку до 30 лет по призыву на срочную службу для IT-специалистов. Об этом сообщил на форуме «Цифровая эволюция» глава ведомства Максут Шадаев.

duma.gov.ru

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении призывного возраста. В соответствии с документом, с 1 января 2024 года на срочную службу могут призвать мужчин от 18 до 30 лет, то есть, верхний порог увеличивается на три года. Мужчины, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают.

Документ также устанавливает, что в период мобилизации или введения военного положения на территории России к охране порядка будут привлекаться специализированные государственные унитарные предприятия, сотрудникам которых может быть передано оружие. Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не ранее, чем за месяц до истечения срока службы).

Как передавало ИА Регнум, при рассмотрении в Госдуме в первом чтении документ предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению эти положения были исключены.