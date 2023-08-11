Нью-Йорк, США, 11 августа, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН на 17 августа в связи с ростом поставок вооружений на Украину. Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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«В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН», — написал он.

Полянский уточнил, что встречу назначили на 15:00 (22:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что американская промышленность нарастила производство 155-миллиметровых снарядов для ВСУ с 14 тыс. до 24 тыс. в месяц в сравнении с февралём 2022 года. Он также сообщил о планах нарастить выпуск снарядов до 80 тыс. в месяц. Райдер отметил, что Киеву передали более двух миллионов артиллерийских снарядов.

Кроме того, американский президент Джо Байден направил в конгресс на согласование запрос о выделении ещё $13 млрд на военную помощь Украине. При этом в The Washington Post отметили, что новый пакет помощи могут не утвердить.