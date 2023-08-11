Вашингтон, 11 августа, 2023, 20:31 — ИА Регнум. США разорвали с Россией соглашение о приостановке антидемпингового расследования по экспорту в США плит из углеродистой стали российского производства. Документ опубликовали на сайте официального журнала американского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования», — говорится в уведомлении.

В документе также сообщается, что теперь на продукцию российской компании «Северсталь» будет действовать антидемпинговая пошлина в размере 53,81%. В отношении России будет действовать сбор в размере 185%.

Соглашение действовало с 2003 года. Вашингтон приостановил антидемпинговое расследование при условии, что Россия добровольно ограничит поставки стали в США. Документ также предусматривал минимальные цены на неё.

США почти полностью прекратили закупать железо и сталь в России в июле 2022 года после введения американских заградительных пошлин на них. До этого, за первое полугодие РФ поставила в США металлов на $1 млрд.