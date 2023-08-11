Донецк, 11 августа, 2023, 20:09 — ИА Регнум. В ДНР прошла пятая волна назначений участников кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Должности получили сразу 10 человек, в числе которых — новый первый замминистра угля и энергетики республики.

Кадр из видео с конкурса «ЛВ» Конкурс «Лидеры возрождения»

Так, Наталья Бондаренко, до конкурса работавшая замглавы администрации Харцызска, после выхода в финал конкурса стала замдиректора департамента госслужбы и кадров аппарата правительства ДНР. За последние семь лет она организовала и скоординировала около 500 городских и республиканских мероприятий в сфере спорта, культуры и молодёжной политики. Мария Доброродная, ранее возглавлявшая отделов администрации Донецка, перешла на работу в Минэкономразвития республики на должность главного специалиста отдела анализа интеграционных процессов и развития результативно-ориентировочной системы управления. Руслан Игнатоля более 20 лет проработал на Ясиновском коксохимическом заводе ООО «Южный горно-металлургический комплекс», где прошёл путь от слесаря по ремонту оборудования до заместителя главного механика одного из филиалов завода. Он перешёл на работу в правительство региона и теперь заведует сектором ТЭК департамента строительства, ЖКХ, инфраструктуры и природопользования аппарата правительства. Алексей Калентьев занял должность начальника отдела по восстановлению Мариуполя Министерства строительства и ЖКХ ДНР. Он большую часть жизни прожил в Мариуполе и прошёл серьёзный карьерный путь в Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Анна Коденец, которая была ведущим инженером по охране труда в «Мариупольских магистральных электросетях» ГУП ДНР «ГМСК», теперь работает замгендиректора по охране труда и промышленной безопасности ГУП ДНР «ГМСК» Министерства угля и энергетики ДНР. Евгений Мартюшев, более двух десятилетий проработавший в Дорожной клинической больнице станции Донецк, с 2015 года совмещавший это с работой врача-хирурга и помощника в медицинской роте одной из военных частей ДНР, стал заместителем главного врача по медицинской части Центральной городской больницы № 17 города Донецка. Елена Рыбас последние несколько лет работала в Министерстве информации ДНР на должности главного специалиста отдела аккредитации журналистов и взаимодействия с иностранными СМИ и перешла в филиал Государственного Фонда поддержки участников «Защитники Отечества» в ДНР на позицию замруководителя по связям с общественностью. Екатерина Рытикова, эксперт-эколог, работавшая на должности главного специалиста сектора обращения с отходами отдела регуляторной деятельности Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР, получила повышение и теперь заведует сектором природопользования департамента строительства, ЖКХ, инфраструктуры и природопользования аппарата правительства ДНР. Александр Хряков, выходец из семьи шахтёров, возглавлял департамент угольной промышленности ТК «Энергия Донбасса», а после участия в полуфинале получил должность первого замминистра угля и энергетики ДНР. Наталья Щербак с 2014 года работала в администрации Кировского главным специалистом юротдела, а после выхода в финал получила повышение и возглавила этот отдел.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что всего к настоящему моменту переназначили 42 участников конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».

«Это хороший результат, который свидетельствует об эффективности кадрового конкурса, проводимого в нашем регионе. Уверен, все финалисты и полуфиналисты, которые получили назначения, смогут в полной мере раскрыть свой управленческий и профессиональный потенциал. Поздравляю и желаю успехов!» — заявил он.

Очные полуфиналы конкурсов «Лидеры возрождения» проходили с января по апрель, по их итогам состоялись 32 назначения участников конкурса в ДНР, 14 назначений в ЛНР, четыре назначения в Запорожской области и девять назначений в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, в Пятигорске началось обучение участников конкурсов «Лидеры возрождения». Второй образовательный семинар для участников кадровых конкурсов стартовал 24 июля в Центре знаний «Машук», его участниками стали около 200 финалистов и полуфиналистов из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.