Симферополь, 11 августа, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым проверит распространившееся в Сети видео, на которым вожатая Мария С. кричит на детей, бьёт их и говорит о своей ненависти к ним.

Вожатая детского лагеря Мультфим — Мария С. Кадр из видео.

В министерстве отметили, что вожатую отстранили от работы, в отношении неё будет проведена проверка.

«За истекший период трудовой деятельности жалоб от детей и родителей в адрес министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым не поступало», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в крымском детском лагере «Мультфильм» разгорелся скандал из-за вожатой, которая заявила о ненависти к русским детям. На распространившихся видеозаписях она кричала на детей, била их и говорила как их ненавидит. Примечательно, что в лагере находились в том числе ребята из Шебекино — района Белгородской области, который постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

В своих социальных сетях девушка публиковала посты, оспаривая принадлежность Крыма России, а также читала на украинском антивоенные стихи.

Позднее она записала видео с извинениями, свой поступок Мария объяснила нервным срывом.