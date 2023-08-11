Сергиев Посад, Московская область, 11 августа, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева арестовали по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Соответствующее решение 11 августа вынес Сергиево-Посадский городской суд.

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«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — огласил решение судья.

Следствие считает, что взрыв стал следствием нарушения техники безопасности. Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к таким последствиям. Техдиректора «Пиро-Росс» обвиняют по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека).

Заседание с участием техдиректора «Пиро-Росс» проходило в суде, здание которого также пострадало от взрыва. В частности, взрывной волной выбило окно, частично обрушились потолки в нескольких кабинетах.

Ранее СК опубликовал видео допроса Чанкаева. Он проходит по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в общей сложности по которому допросили 34 человека в качестве свидетелей. В офисе «Пиро-Росс» прошли обыски, в ходе которых изъяли имеющие значение для следствия документы.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде произошёл 9 августа. По данным администрации городского округа, за медицинской помощью обратились 84 пострадавших. Одна женщина умерла в реанимации. От взрыва на территории завода образовались завалы.

11 августа стало известно о завершении основной части работ по их разбору. В тот же день четырёх человек, которые числились пропавшими без вести, нашли живыми. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьям погибших при взрыве выделят по два млн рублей.