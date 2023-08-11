Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Голливудские актёры Анджелина Джоли и Брэд Питт расторгли брак после семилетнего судебного процесса. Об этом сообщил американский журнал In Touch Weekly, ссылаясь на источники.

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По информации журналистов, трое несовершеннолетних детей останутся с матерью, а у отца будет право на общение с ними. Актриса уступила бывшему супругу винный бизнес во Франции, а он за это выплатит $250 млн.

«Они потратили много денег на эти судебные тяжбы, в том числе и на борьбу за опеку, и Анджелина могла разориться. Так что разумно сократить её потери», — сообщил изданию источник и назвал итог процесса большой победой для Питта.

Питт и Джоли поженились в 2014 году, при этом они совместно проживали с 2005 года. Актёры познакомились, во время съёмок боевика «Мистер и миссис Смит», где играли супругов, старающихся убить друг друга.

Развода потребовала Джоли в 2016 году, заявив о непримиримых разногласиях с Питтом и обвинив супруга бьёт её и детей. В 2022 году актриса подала заявление о случаях насилия в суд. Проверкой обвинений занимались следователи ФБР, но не нашли подтверждений.