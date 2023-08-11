Москва, 11 августа, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Власти Таджикистана направили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов. Об этом 11 августа сообщило министерство труда и миграции республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них», — сообщило ведомство.

В группы включили представителей министерства. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон держит под особым контролем процесс трудовой миграции и принимает практические меры по его регулированию и защите прав и интересов таджиков в России, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Таджикистан признали самым дружелюбным для релокантов из России. Страна оказалась самой доброжелательной из девяти стран бывшего Советского Союза. Как заявили в Центре социального проектирования «Платформа», более 66% таджиков считают, что переехавшим из России нужно помогать с культурной адаптацией, изучением языка и подбором работы, а ещё 55% приветствовали высококлассных российских специалистов.