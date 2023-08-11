Вашингтон, 11 августа, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Бизнесмен Илон Маск договорился с властями Италии о проведении в стране боя с главой Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марком Цукербергом. Об этом он сообщил 11 августа на своей странице в принадлежащей ему соцсети X (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я поговорил с премьер-министром Италии и министерством культуры. Они договорились об эпическом месте», — написал Маск.

Он подчеркнул, что поединок пройдёт на фоне Древнего Рима, при трансляции в кадр не попадёт ничего из современности. Бизнесмен также сообщил, что организаторами боя будут фонды его участников, а не международная организация UFC, проводящая бои по смешанным правилам.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Маск и Цукерберг обсуждают поединок на ринге, стало известно в июле. Владелец Х сообщил, что поединок пройдёт по правилам смешанных единоборств (ММА). Вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.

Цукерберг предложил провести встречу 26 августа, хотя сомневается, что это получится. Его рост 173 см, вес — 70 кг. Маск весит 85 кг при росте 185 см. Он считает, что может победить, если противостояние не затянется, так как уступает Цукербергу в выносливости.