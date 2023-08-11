Москва, 11 августа, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признался в наличии сети украинской разведки на территории России, чтобы прикрыть настоящих шпионов и обратить внимание на деятельность вне фронта. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб — Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ. При этом он добавил, что в происходящих на территории России случаях с атаками БПЛА задействованы «неустановленные беспилотники».

Политолог Журавлёв отметил, что украинский политик сделал такое заявление умышленно, чтобы придать видимость успехов ВСУ.

«С одной стороны он прикрыл своих настоящих шпионов, а с другой — если успехов нет, то их же надо выдумать. Подоляк решил, что раз на фронте успехов нет, значит, их успех в том, что великая разведка Украины так активно работает в России», — пояснил Журавлёв.

При этом политолог уверен, что некая разведывательная сеть, работающая в интересах Киева, действительно может действовать в российских городах. По мнению Журавлёва, подобная шпионская группировка могла сформироваться ещё во времена более близкого общения Москвы и Киева, когда разведчики могли легко и легально пересекать границу.

«Сеть бесспорно есть, её не могло не быть. Другой вопрос, что она даёт и чем занимается. Потому что результатом действия разведки, особенно военной должны быть военные успехи. Но с ними явно есть сложности. Эффективность этой сети кажется преувеличенной. В украинского шпиона в Кремле я не верю, а вот в какого-нибудь олигарха, который хочет стать хитрее чёрта и быть своим для всех — верю», — рассказал Журавлёв.

Также эксперт предположил, что сеть украинской разведки может быть довольно многочисленной, а потому пока сложно выявить всех её участников.

Как сообщало ИА Регнум, накануне представитель ГУР Андрей Юсов признал диверсии батальона «Шаман», считающегося подразделением спецназа ведомства, на территории России. Он заявил, что якобы эффективная диверсионная работа Украины уже «не новость». Юсов также признал, что перед батальоном стоят задачи по убийству российских генералов. Как сообщало ИА Регнум, в мае Юсов также подтвердил проведение Украиной диверсионной операции в Белгородской области.

9 августа федеральная служба безопасности России задержала россиянина, совершившего подрыв газопровода в Крыму в июне по заданию украинских спецслужб. По информации ФСБ, задержанный по заданию кураторов с Украины 23 июня осуществил подрыв газопровода в посёлке Кореиз, для чего он использовал переданное через тайник самодельное взрывное устройство.

4 августа ФСБ задержала в Запорожской области гражданина Украины за подготовку терактов против местных властей. Задержанный должен был по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины вести в регионе диверсионно-террористическую деятельность.

Ранее МИД РФ отмечал, что Украина уже по сути превратилась в террористическое государство, которое осуществляет преступления в отношении мирных жителей.