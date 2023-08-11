Луганск, 11 августа, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Правительство Луганской Народной Республики внедрило грантовую поддержку фермерских хозяйств. Луганские сельскохозяйственные предприятия планируют воспользоваться поддержкой государства для наращивания производства и расширения зоны сбыта.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ЛНР в рамках программы соцразвития утвердили поддерживающие меры развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, аграрии могут получить субсидию на агротехнологические работы, возместить часть затрат на производство овощей открытого грунта и на приобретение сельхозтехники в лизинг.

Министр сельского хозяйства ЛНР Евгений Сорокин заявил, что выращивание овощей открытого грунта на территории ЛНР очень перспективно с учётом развития мелиоративного комплекса, потому что овощи — это постоянный полив. По его словам, программа, действующая в республике до 2025 года, предусматривает такую поддержку, как прямое субсидирование.

«Кроме того, в этом году начата реализация программы льготного краткосрочного кредитования, что позволяет получать дешёвые заёмные средства на пополнение оборотных средств — приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, что необходимо нашим овощеводам. Кроме того, предусмотрена программа предоставления на льготных условиях программа поддержки сельскохозяйственной техники через программу Росагролизинга», — сказал Сорокин.

Он отметил, что в процессе возделывания овощей открытого грунта используется очень много человеческого ручного труда, поэтому важна механизация процесса для увеличения объёмов производства и повышения качества продукции, для чего совместно с Росагролизингом будет прорабатываться вопрос предоставления уборочной техники.

Сообщается, что в 2023 году фермеры, занятые в выращивании овощей, могут претендовать на субсидии из бюджета ЛНР — правительство будет выплачивать 840 рублей на одну тонну произведённых овощей и 1116 рублей на одну тонну произведённого картофеля, но не более фактически понесённых затрат. Сорокин также рассказал, что со следующего года фермеры смогут претендовать на получение грантов.

«Существует программа, и со следующего года мы её будем запускать — грантовая поддержка фермеров и, в том числе, которые занимаются выращиванием овощей открытого грунта. Это грантовая поддержка, это деньги вперёд, это гранты на развитие хозяйства. Будем максимально стараться помогать снижать издержки за счёт мер поддержки, которые существуют на территории республики», — резюмировал министр.

Ранее стало известно о включении третьего по счёту предприятия ЛНР в свободную экономическую зону. Им оказался луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», который работает 30 лет и выпускает более восьми тыс. наименований продукции. Завод также участвует в восстановлении инфраструктуры ЛДНР. Статус резидента СЭЗ предполагает налоговые и таможенные льготы, сэкономленные на которых средства планируется использовать для развития производства и создания новых рабочих мест. Первыми двумя предприятиями ЛДНР, ставшими участниками свободной экономической зоны, оказались предприятие по производству электротранспорта и предприятие, реализующее инвестпроект модернизации и технического переоснащения торговых помещений.