Вашингтон, 11 августа, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Youtube удалил канал бывшего разведчика вооружённых сил США Скотта Риттера.

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Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, прогнозировал неудачи украинской армии и активно комментировал специальную военную операцию на Украине.

Экс-разведчик США Риттер заявил 10 августа, что президент США Джо Байден обманывает американцев, заявляя, что российский лидер Владимир Путин проиграл в конфликте на Украине. По его словам, американский президент приукрашивает положение украинских военных, чтобы оправдать те средства, которые США отправляют на Украину. До этого Риттер заявлял, что российская армия перехватила инициативу на фронте после провала контрнаступления ВСУ.