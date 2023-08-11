Краснодар, 11 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Водитель экскурсионного внедорожника УАЗ, перевозя пассажиров в Лазаревском районе Сочи, не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в скалу, пострадали девять человек. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба краснодарского краевого МВД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате ДТП пострадали девять человек, среди которых два ребенка пяти и 13 лет, а также беременная женщина», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что авария произошла возле села Солохаул на повороте дороги. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. На место ДТП также приехали кареты скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Екатеринбурге столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль скорая помощь. В ДТП пострадали шесть человек, всех доставили в городскую больницу. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся со скорой, которая ехала с включёнными синими маячками и звуковым сигналом.