Москва, 11 августа, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Политика Google в отношении российских компаний стала ещё одним поводом не верить в непогрешимость мировых корпораций, считает Илья Массух, руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ». Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА Регнум.

Shawn Collins

Ранее выяснилось, что компания Google решила заблокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т.д.) некоторым российским компаниям, которые попали под санкции США.

«Не сюрприз, что Google прекращает обслуживание каких-то сервисов. Это было ожидаемо, — сказал Массух. — В России, к сожалению, есть много клиентов в области IT, которые почему-то до сих верят в непогрешимость мировых корпораций и продолжают использовать разные их продукты, в том числе облачные. Эти клиенты в основном негосударственные и не являются госкорпорациями. Главным образом это частные компании, которые, к сожалению, используют зарубежные облачные сервисы, хотя они уже несколько раз вероломно отключались».

При этом он подчеркнул, что сама технология по бэкапированию — созданию резервных копий — в России есть. И в реестре отечественного софта присутствуют соответствующие продукты. Поэтому гражданам и организациям необходимо просто их использовать. А то, что западные компании будут отключать свои сервисы для российских компаний в угоду политическим требованиям, было понятно даже до начала специальной военной операции.

«Эти корпорации в части исполнения решений Госдепартамента отходят от рыночной идеологии и делают то, что им сказали», — констатировал Массух.

Но, по его словам, проблема здесь не столько в потере клиентов (при наличии миллиарда пользователей это для Google не очень страшно), сколько в том, что они создают себе конкурента в лице российских компаний, которые опасны для Google.

«Мы видим, что много российских компаний создают продукты, которые не хуже, чем продукция Google или Microsoft. А для нас это шанс», — подытожил Массух.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Дениса Кускова, генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily, российским компаниям, которые останутся без возможности работать в сервисах Microsoft, придётся переходить на российские аналоги. К числу последних, например, относятся «Р7» и «МойОфис». Он подчеркнул, что такой переход будет не всегда безболезненным, но иных вариантов нет. Кусков также добавил, что российские госучреждения уже переходят на отечественные сервисы с открытым кодом.

В свою очередь Вадим Ампелонский, заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказал ИА Регнум, что Россия подготовилась к таким недружественным шагам американской корпорации и обзавелась собственными полноценными продуктами, которые дают возможность любой компании съехать с западных площадок.