Будапешт, 11 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Украинца задержали в Венгрии по подозрению в убийстве местного жителя из-за $14 (пять тыс. форинтов). Об этом 11 августа сообщил портал Telex.

В публикации говорится, что тело 49-летнего венгра обнаружили в ночь на 10 августа в районе Эржебетварош, а спустя 11 часов задержали подозреваемого в убийстве — 30-летнего гражданина Украины. По данным правоохранителей, он потребовал у жертвы деньги и, ничего не получив, избил мужчину и отнял указанную сумму, которую впоследствии потратил на выпивку со своей спутницей. Женщину также задержали, её подозревают в неоказании помощи.

Ранее британцы пожаловались на украинских беженцев из-за обманов и воровства. Жители Великобритании потребовали тщательнее проверять их биографии, так как украинские беженцы могут бесплатно жить в домах британцев и получать пособия, злоупотребляя при этом социальными льготами и утаивая правду о своём финансовом положении. Британцы указали на случаи, когда «нуждающиеся» украинцы ходили за покупками в модный лондонский универмаг Harrods, покупали дорогостоящую технику и аксессуары и оплачивали дорогие косметические процедуры.