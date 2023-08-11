Донецк, 11 августа, 2023, 18:06 — ИА Регнум. «Известия» показали кадры работы спецназа ОМОН «Ахмат-1» в зоне специальной военной операции России на Украине. Видео опубликовали в пятницу, 11 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

В ролике, снятом бойцами «Ахмата», они ведут стрельбу, укрываясь в покинутых домах. Дом, который когда-то был жилым, они сделали огневой позицией. Бойцы запечатлели моменты стрельбы из его окон и подъездов.

«Ахмат сила! Гудермес держит тыловую оборону, не пропускает танки», — крикнул в видео один из спецназовцев.

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Об успехах отряда «Ахмат-1» рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. 1 августа он заявил, что они вытеснили украинских боевиков с их позиций на запорожском направлении и расширили зону контроля российских войск. Кадыров похвалил командира «Ахмат-1» Алихана Шавхалова, который ежедневно ставит задачи и проводит инструктажи с подопечными. Глава Чечни подчеркнул, что все настроены сражаться до победного конца. Кадыров также сообщил, что общее количество чеченцев в зоне СВО составляет более семи тысяч человек.

Позднее, 10 августа, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в западной технике. По его данным, украинская армия потеряла более 30% всей военной техники, предоставленной западными союзниками и НАТО. Командир «Ахмата» отметил, что ВСУ также потеряли большую часть наилучшим образом подготовленных военных. По его словам, новые подразделения формируются из остатков офицерского состава младшего звена.