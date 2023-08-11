Макеевка, ДНР, 11 августа, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Жители Макеевки и администрация города развернули настоящую битву за то, кому из них чинить крыши повреждённых украинскими обстрелами домов. И дело не в том, что никто из них не хочет этого делать, скорее наоборот. Как рассказали ИА Регнум местные жители, после очередного удара ВСУ по городу, ряд жилых домов получил повреждения, в частности крыши. Всё это стало серьёзной проблемой, учитывая приближение сезона дождей. В итоге люди решили не дожидаться очереди на ремонт, починили кровлю собственными усилиями.

Валентин Спринчак/ТАСС

Однако теперь по указу администрации крыши домов снимают, чтобы поставить новые. В итоге здания стоят с неотремонтированной кровлей, отчего квартиры местных жителей заливает дождём. И от этого принудительного ремонта, срок проведения которого до 20 сентября, невозможно отвертеться, говорит горожанка Светлана.

«Две недели назад к нам пришли рабочие и спросили — как мы смотрим на то, чтобы нам заменили крышу. Мы ответили, что не в восторге, что не хотим, тем более потому, что менять хотят на металлическую, не такую долговечную, а у нас стоит шифер. И вот сегодня снова пришли, чтобы уже начинать работу, но мы против. А они говорят — мы вашего разрешения спрашивать не будем, нам всё равно», — поделилась Светлана.

По словам женщины, в соседних домах уже начался такой ремонт с заменой восстановленных силами местных жителей крыш. Теперь в округе стоят дома со снятой кровлей, но покрывать их новым материалом никто не спешит.

«Они начали, но ещё ни одну крышу не покрыли. Материала нет, чтобы покрывать. Они просто всё подготавливают пока. Где-то чуть накрыли что-то клеёнкой. Люди просто потратили такие деньги, накрыли, а пришли с работы — крыша снята. И в пятиэтажках, говорят, первые этажи вообще затоплены. Но просто когда они собираются это всё заканчивать?» — отметила Светлана.

Женщина рассказала, что судя по данным плана, ремонтные работы предполагаются до 20 сентября. Но уже сейчас квартиры некоторых жильцов портятся и приходят в негодность из-за дождей и появляющейся после этого плесени. Причём, по словам Светланы, все контролирующие организации молчат.

«Я искала бригадира этих рабочих, так его и не нашла. Сказали звонить в администрацию города. Но там мне по телефону ответили, что нужно обращаться в районную администрацию, где вообще не отвечают на звонки. Потом участковый сказал, что нужно всё-таки именно в городскую администрацию. Получается, они друг на другу перекладывают обязанности. Надеюсь, что в ближайшие дни удастся найти бригадира и отложить начало замены крыши, чтобы мы подготовили письмо с коллективным отказом», — пожаловалась женщина.

Соседи посоветовали Светлане и остальным жителям её дома подготовить коллективное письмо в администрацию с отказом от услуг по замене крыши. Женщина только начала собирать подписи и надеется, что успеет подготовить запрос до того, как рабочие начнут снимать крышу.

В свою очередь редакция ИА Регнум отправила официальный запрос в администрацию города с просьбой прояснить ситуацию.