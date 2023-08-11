Тюмень, 11 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Вручение удостоверений ветеранов боевых действий военнослужащим из добровольческого отряда «БАРС» состоялось в Тюмени, сообщили 11 августа в государственном фонде поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Иван Шилов ИА Регнум

«15 подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области получили удостоверения ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении.

Удостоверения выдали как бойцам, призванным в рамках мобилизации, так и контрактникам и участникам добровольческих формирований — отрядов «БАРС», «Ахмат», «Тобол».

Кроме того, ветераны в рамках одного окна получили консультации и оформили документы у специалистов Соцфонда, органов соцзащиты и образования, центра занятости.

Отмечается, что за два месяца работы в тюменский филиал «Защитники Отечества» поступило порядка 900 обращений, 30% из которых связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и помощью в восстановлении документов для получения удостоверения. Филиал и областной военкомат заключили соглашение о сотрудничестве для оперативного решения данных вопросов.

Один из добровольцев подразделения «БАРС» Сергей Рыков, который получил удостоверение, рассказал, что две недели назад обратился по вопросу получения удостоверения и оказанию медицинской помощи и был очень удивлён, когда на следующий день ему позвонили и предложили пройти медобследование. Кроме того, на связи с бойцом всегда была социальный координатор.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Работа фонда направлена на поддержку участников СВО. Председателем фонда «Защитники Отечества» назначена Анна Цивилева, главой совета фонда стал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.