Алушта, Крым, 11 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В аквапарке «Миндальная роща» в городе Алуште уволили девушек-аниматоров, которые станцевали под песню украинского исполнителя Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. Об этом 11 августа сообщили в администрации аквапарка, написал «Коммерсантъ».

Кадр из видео

«После инцидента из-за песни с фирмой, в которой работали аниматоры, прекращено сотрудничество», ― уточнили в администрации.

Видео, на котором три девушки-аниматора танцуют под песню Верки Сердючки, ранее появилось в соцсетях. Сотрудники полиции и спецслужб доставили их в отдел полиции и составили административные протоколы.

Суд признал девушек виновными в дискредитации Вооружённых сил и оштрафовал каждую из них на 15 тыс. рублей. Все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед армией и россиянами, просили строго не наказывать.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале на детском празднике в Липецкой области в кафе «Виктория», который проводила местная компания «Праздник детства», организаторы в качестве музыкального сопровождения поставили песню Верки Сердючки, «Ще не вмерла Украина». После инцидента менеджеру компании пришлось разбираться в случившемся, так как, по её словам, «бессмертия Украине они не желают».

Ту же песню исполнили посетители караоке-заведения в Краснодаре. После этого местная полиция организовала проверку, о чём уведомили в краевом управлении МВД. В свою очередь мэр города Евгений Наумов поручил проверить работу всех караоке-клубов во избежание повторения инцидента.

В караоке-клубе, где произошёл инцидент, заверили, что гостям «принципиально не дают» петь песни на украинском языке, но в тот день звукорежиссёр не успел вовремя отреагировать. С персоналом провели соответствующую работу.