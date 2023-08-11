Киев, 11 августа, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Офицеры ВСУ домогаются женщин-подчинённых, рассказала сержант украинской армии Надежда Гарань британскому изданию The Guardian. По её словам, именно по этой причине она покинула ряды украинских Вооружённых сил.

«Их (женщин — прим. ред.) преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлёт их мужей на смерть», — рассказала женщина, уточнив, что их мужья служат под началом того же командира.

По словам Гарань, за попытки рассказать о происходящем он угрожал отправить женщин в психиатрическую больницу. Сама Гарань попросила о переводе в другое подразделение после того, как ей приказали «заткнуться».

Как сообщало ИА Регнум, офицеру ВСУ предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии. Заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе в/ч А-2777, входящей в состав 36 бригады морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Сергея Батынского обвинили в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Так, в начале апреля 2022 года в Мариуполе он надругался над задержанной им мирной жительницей. Когда удерживаемый в подвальном помещении её супруг попытался пресечь совершение противоправных действий, Батынский застрелил его. В июле 2023 года стало известно, что дело в отношении Батынского рассмотрит Верховный суд ДНР.