Раменское, Московская область, 11 августа, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Раменском Московской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать местную жительницу. Об этом 11 августа сообщили в главном следственном управлении СК по Подмосковью.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По данным следствия, в одной из деревень Раменского городского округа злоумышленник ночью 10 августа влез через открытое окно в частный дом.

«Обнаружив в комнате женщину, он предпринял попытку изнасиловать потерпевшую, но его действия были пресечены зашедшим в комнату супругом женщины», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опросили потерпевших, осмотрели место преступления.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование двух женщин на юге столицы. Вечером 7 июля мужчина 1986 года рождения около жилого дома вблизи улицы Симоновский вал, применяя насилие, попытался изнасиловать незнакомую девушку. Она дала отпор, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Вскоре мужчина попытался совершить подобные действия в отношении другой незнакомой ему жительницы Москвы, напав на женщину около жилого дома рядом с Крутицкой набережной. Насильника задержали, во время допроса он признал вину.