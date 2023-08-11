Москва, 11 августа, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Российская экономика совершенно не готова к тому, чтобы сокращать рабочую неделю до 36 часов, считает Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила снизить в РФ продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов.

Порочкин уверен — сокращение рабочей недели негативно скажется на экономической ситуации в стране, так как есть прямая зависимость — чем меньше рабочего времени, тем ниже производительность труда. Если производительность труда уменьшается, значит, предприятие меньше выпускает продукции или оказывает услуг. Меньше продано товаров или оказано услуг — значит прибыль предприятия сокращается, что скажется на размере налоговых выплат и зарплат работников, а также количестве рабочих мест.

«Для некоторого количества наших граждан аксиома «больше отдыхать — меньше работать» является основой их гражданской позиции. Конечно, они встретят такую инициативу с положительным отзывом. Но, кроме увеличения размера свободного времени, такое сокращение ничего хорошего не даст. В негативном плане во многих организациях неизбежно будет сокращение зарплат. Немалая часть компаний, возможно, прибегнет к сокращению работников», — убеждён Порочкин.

При этом он согласился с тем, что в некоторых странах продолжительность рабочей недели меньше, чем в России. Например, в Нидерландах рабочая неделя составляет меньше 30 часов в неделю. Конкретный размер продолжительности зависит от административной территории. Но у них каждый работник получает оплату за час. То есть не установлено обязательной части зарплаты — оклада. Соответственно, в этой стране соблюдается некая социальная справедливость — сколько отработал, столько же и получил. Отрицательного влияния на экономику такая короткая неделя не оказывает.

«В Финляндии граждане работают в среднем по 32 часа в неделю. Некоторые финны работают по 38 часов, но увеличенное рабочее время у них прописывается в трудовых договорах, — рассказал Порочкин. — В Финляндии дела с экономикой обстоят хуже, чем в Нидерландах, и местные экономисты и аналитики одним из факторов экономического спада отмечают короткую продолжительность рабочей недели».

Во Франции рабочая неделя, по словам Порочкина, составляет 35 часов в неделю. Хоть и на экономику это не сильно влияет, тем не менее местные профсоюзы постоянно требуют уменьшения рабочего времени, с условием что обеденный перерыв должен сохраниться, а он у них составляет не менее 1,5 часов. Причина такого требования — увеличение сверхурочных часов. То есть французы готовы работать больше, но только сверхурочно, так как это оплачивается больше, чем обычный рабочий день.

По его мнению, российские предприниматели и госпредприятия отрицательно отреагируют на инициативу Бессараб.

«Да, госорганизации, возможно, добровольно принудят ввести такой режим работы, несмотря на экономические потери, тем более что государство может компенсировать их, увеличив бюджетное финансирование. Частным компаниям на такие преференции надеяться не приходится», — подытожил Порочкин.

По мнению Юлии Финогеновой, профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова, 36-часовая рабочая неделя имеет и плюсы, и минусы.

«Поскольку речь идёт о сокращении рабочей недели всего на четыре часа — это 7,2-часовой рабочий день вместо прежнего 8-часового. К серьезному сокращению производительности труда такой шаг не приведёт, — уверен Финогенова. — Но при этом важно, чтобы оно не привело к уменьшению оплаты труда и социальных гарантий работников».

Профессор полагает, что введение 36-часовой недели улучшит отношение работников к работодателям, высвободит время на саморазвитие, мотивирует лучше планировать выполнение ежедневных обязанностей. Но есть и минусы. Например, это издержки работодателя по внедрению нового графика работы, сокращение количества часов «на бумаге».

«Во многих организациях сотрудники и так с начала пандемии работают на удалёнке, поэтому сокращение рабочего дня на 40 минут затронет в основном работников бюрократизированных госкомпаний, госслужащих, то есть всех тех, кто обязан сидеть на рабочем месте «от и до», — заметила Финогенова.

Критически оценил идею Бессараб Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финансового университета при правительстве РФ.

Он обратил внимание на то, что сокращение продолжительности рабочего времени предполагает рост производительности труда, что, в свою очередь, требует технологического перевооружения и модернизации оборудования, участвующего в производственном процессе, перестройки производственных и технологических процессов, а также процессов документооборота. При этом сегодня в российской экономике практически нет отраслей, где можно было бы наблюдать устойчивый рост производительности труда.

«Непостоянная динамика производительности труда, её чувствительность к воздействию различных неблагоприятных факторов можно объяснить в значительной степени крайне высоким износом основных средств, что, в свою очередь, является следствием хронической недоинвестированности российской экономики», — сказал Мастеров.

По его словам, на сегодняшний день в ряде наиболее важных отраслей российской экономики, в том числе в таких, как добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, строительство, обрабатывающие производства, наблюдается крайне высокий износ основных производственных фондов, который затрагивает более половины парка всего оборудования.

В связи с обострением внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации в ещё большей степени возрастает проблема с инвестициями в российскую экономику и её технологическое перевооружение, существует проблема значительной зависимости от импортных технологий и комплектующих. В этих условиях разговоры о сокращении рабочего времени выглядят преждевременными и могут в ещё большей степени снизить эффективность функционирования российской экономики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Бессараб, по пути сокращения продолжительности рабочей недели идут многие страны мира, и Россия не должна здесь становиться исключением. Парламентарий напомнила, что продолжительность рабочей недели в ряде европейских стран составляет от 32 до 36 часов. Поэтому, как полагает депутат, российское правительство может устроить двухлетний эксперимент, к которому работодатели могут участвовать добровольно.

До этого эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что средняя продолжительность рабочей недели в России выросла до рекордных показателей — в период с января по март этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. В числе прочего эту ситуацию объясняют нехваткой персонала.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение сократить пятидневную рабочую неделю на один день для многодетных родителей. Эксперты отнеслись к этой инициативе резко отрицательно.