Беляевский район, Оренбургская область, 11 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Майор полиции Андрей Людиженский спас в селе Беляевка Оренбургской области мужчину и женщину, которые чуть не утонули в реке с быстрым течением, сообщил 11 августа Telegram-канал «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказал Людиженский, начальник Миграционного пункта отделения МВД по Беляевскому району, он отдыхал на реке с семьёй, когда услышал крики о помощи.

Тонул мужчина, женщина также находилась в опасности. Как выяснилось позже, это были мать с совершеннолетним сыном — инвалидом по зрению.

«Я побежал к ним на помощь, вытащил сначала маму из воды, а затем сына», — рассказал Людиженский.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, женщине он бросил баллон с воздухом, после чего нырнул и вытащил из-под воды тонущего мужчину.

У реки стремительное течение, но отдыхающие, приехавшие в Беляевку к родственникам, не знали об этом. Они зашли в реку и оказались на глубине. Бросившись им на помощь, майор полиции спас им жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал о спасении пенсионера, который чуть не утонул в пруду Круча в городе Рассказово. Тонущего мужчину спасла 15-летняя девочка Карина Лазарева.

В июле в Чёрном море утонул, спасая туристку, приехавшую отдыхать в Анапу, Михаил Ткачёв — заместитель главы комитета отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере Волгоградской области.