Киев, 11 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко высказался в поддержку петиции об ограничении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в украинской столице. Его слова 11 августа привело издание Klymenko Time.

ВАДИМ ЧУПРИНА

«Поддерживаю электронную петицию №12 273 «Ограничить деятельность Украинской православной церкви на территории Киева», — сказал он.

Петицию с предложением о расторжении договоров аренды с УПЦ и проведением инвентаризации опубликовали 13 июля и с того времени она набрала столько 6 тыс. голосов. Для рассмотрения президентом Украины ей необходимо набрать 25 тыс. голосов.

Мэр Киева достаточно влиятельный украинский политик, допускающий критику в адрес действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Местные СМИ считают, что он таким образом хочет повысить свою популярность на следующих выборах главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация с Киево-Печерской лаврой обострилась в конце марта, когда монахов УПЦ незаконно начали выселять из обители. Украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор, однако монахи отказались выполнять незаконные требования и это привело к конфликту и столкновениям.

Позднее власти заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместника лавры, митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под арест, 1 июля его продлили ещё на два месяца. В России действия украинских властей назвали репрессиями против УПЦ.

10 августа хозяйственный суд Киева запретил УПЦ препятствовать работе музея «Киево-Печерская лавра», что равнозначно официальному выселению монахов из обители. Юристы УПЦ намерены обжаловать это решение, так как, судья допустил множество процессуальных нарушений.

Позднее в МИД России заявили, что такое решение киевского суда вызывает возмущение и осуждение. Также в ведомстве назвали это очередным актом беззакония и произвола со стороны Киева.