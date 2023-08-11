Москва, 11 августа, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Троих 14-летних девочек попытались изнасиловать за один вечер в двух районах Москвы. Все инциденты произошли 10 августа.

Petrov Sergey/Global Look Press

Первый случай произошёл в автобусе, в котором ехали две подруги. Оказавшийся в транспорте незнакомец неожиданно начал приставать к ним.

Второй случай произошёл в лифте жилого дома, в который другая девочка зашла с незнакомым мужчиной. Он остановил кабину и начал вести себя неадекватно, но практически сразу скрылся с места преступления.

«Он пытался изнасиловать, угрожал убийством, пытался задушить», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Неизвестно, был ли участником обеих ситуаций один и тот же злоумышленник. Пострадавшие обратились в полицию, подробности произошедшего устанавливают.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинске школьница обвинила учителя в изнасиловании. Третьеклассница из деревни Касарги заявила, что 33-летний преподаватель посадил её в машину, увёз на кладбище и надругался. Мужчина отрицает все обвинения, по его версии, он приехал за грибами в лес и решил помочь заблудившейся девочке. Впоследствии суд отправил его в следственный изолятор. На аресте подозреваемого настояло следствие. Защита возможного насильника может обжаловать решение в апелляционной инстанции.