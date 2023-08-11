Москва, 11 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Украина напрасно надеется, что сможет войти в Европейский союз до тех пор, пока официально считает героем Степана Бандеру, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее польское издание Do Rzeczy сообщило, что Украина не сможет войти в Европейский союз из-за зашкаливающей коррупции и антидемократичных законов, которые откровенно дискриминируют национальные меньшинства.

Как полагает Трухачёв, с такими прогнозами можно согласиться, но не во всём, так как, например, попрание прав русских и русскоязычных не стало препятствием для принятия в ЕС Латвии и Эстонии. Вошёл в ЕС и такой кандидат, как Хорватия, где не давали свободно использовать сербскую кириллицу в районах компактного проживания сербов. И даже Франция отрицает наличие на своей территории коренных национальных меньшинств и не даёт развиваться бретонскому, каталанскому, корсиканскому, баскскому и другим языкам.

«А вот что касается коррупции, то она на Украине действительно зашкаливает. Евросоюз думает, что он сильно поторопился с Болгарией и Румынией, приняв их. Но по сравнению с Украиной эти две страны смотрятся просто как образцовые государства. Так что это действительно может стать препятствием. Кроме того, Украина, даже если потеряет по результатам СВО значительную часть территории — даже если её отрежут от моря, а граница пойдёт по Днепру, всё равно останется большой страной, которую придётся содержать и выделять денег кратно больше, чем на Болгарию и Румынию вместе взятые», , — подчеркнул Турхачёв.

Кроме того, у ЕС намечено расширение на Балканы. По крайней мере приём Черногории и Северной Македонии точно значится в планах. А это уже огромные деньги. Тем более что там коррупция, этнические конфликты, организованная преступность и много чего ещё. И не разобравшись с Балканами, Украину в ЕС никто принимать не будет. По словам Трухачёва, шанс есть только у Молдавии.

«Кроме того, когда в ЕС принимали Латвию, Эстонию и Хорватию, это всё-таки были «свои». Это европейцы — католики и протестанты. А с этой точки зрения Украина является инородным телом», — заметил эксперт.

Также он подчеркнул, что права турок в Болгарии или венгров в Румынии обеспечиваются в куда большей степени, чем права нацменьшинств (венгров и румын) на Украине. Поэтому даже с этой точки зрения, если сравнивать Украину с беднейшими странами ЕС (Болгарий и Румынией), ей до вступления в Европейский союз «как до неба», даже если боевые действия прекратятся.

И самое главное — Польша и Чехия не пустят Украину в ЕС, пока киевские власти превозносят Бандеру как героя. Также, как полагает Трухачёв, в качестве условия для членства Киева в ЕС от него потребуют официальных извинений за сожжение польских и чешских деревень на Волыни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, в обозримой перспективе вероятность присоединения Украины к ЕС крайне мала. И дело здесь не только в факте боевых действий, которые идут на её территории, а в массе структурных, институциональных, коррупционных и других проблем, в том числе с правами человека.

До этого издание Financial Times сообщило, что вступление Киева в Европейский союз потребует проведения реформ не только на Украине, но и в самом ЕС, которому придётся радикально трансформироваться для того, чтобы пойти на «историческое расширение».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что по вопросу о вступлении Украины в ЕС в настоящее время нет никаких чётких сроков. В то же время глава евродипломатии Жозеп Боррель убеждён, что Испания будет приближать вступление Украины в сообщество, хотя Киеву придётся выполнить условия Брюсселя.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский заявил в конце июня 2023 года, что надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз в течение ближайшего полугодия.