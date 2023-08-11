Москва, 11 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Финансовый аналитик Александр Разуваев предложил в определённый момент провести деноминацию рубля — когда цена доллара достигнет 100 рублей. Об этом он заявил «Общественной службе новостей».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он предложил дождаться, когда цена за доллар вырастет до 100 рублей, и провести деноминацию — замену денежных знаков. В результате рубль окажется по цене равным доллару или даже будет стоить дороже.

«И деноминация эта, поверьте мне, пройдёт намного мягче, чем в 1998 году, потому что люди в основном платят за всё банковскими картами — и сбережения, как правило, хранятся у них там же», — заявил Разуваев.

При этом Разуваев ранее заявил, что Банк России в скором времени повысит ключевую ставку до 9%. В итоге доллар к концу года будет стоить 70–65 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России не исключил повышения ключевой ставки на одном из будущих заседаний в рамках борьбы с инфляцией. По словам заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Заботкина, сегодняшнее ослаблении рубля вызвано дисбалансом между экспортом и импортом.

Банк России в докладе-прогнозе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» сообщил, что не исключён вариант, при котором придётся значительно поднимать ключевую ставку в случае ослабления рубля.