Москва, 11 августа, 2023, 16:44 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про детскую площадку имени Чикатило, опоздавшего на чемпионат спортсмена, пропавшее причинное место у статуи и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Телеграм-канал «ЧТД» Кадр из клипа «Тумботино», снятого жителями поселка

Центральный федеральный округ

В Подмосковье случилась трагедия, достойная знаменитой «премии Дарвина». «Рай и МКАД» пишет, что в городском округе Пушкинский компания подвыпивших мужчин ночью отправилась кататься на лодке. Один решил пошутить и стал ее раскачивать. В итоге лодка перевернулась, пошла ко дну, а шутник утонул, так как не умел плавать.

Во Владимирской области нашли поляну с деньгами. Банкноты лежат у небольшого лесного озера. Увы, деньги советские и толка от них никакого. Предположительно, денежный склад появился в девяностых годах, когда купюры утратили ценность, передает «День во Владимире».

В Мичуринске Тамбовской области для парка аттракционов закупили детские вагончики без тормозов. В результате уже почти три года аттракцион «Гусеница», который обошелся в 5,2 млн рублей, запустить не могут. «Тамбовские истории» сообщают, что делом занялось следствие. Поставщик уже вернул деньги в бюджет города, директора парка обвинили в превышении должностных полномочий, а дети ждут новой «Гусеницы» — с тормозами.

Мошенники Калуги вышли на новый уровень. Они скопировали данные городского головы, создали фейковый аккаунт и через него общались с народом. Пока неизвестно, в чем была их задумка. «Неужели денег просили под честное слово городского головы? Совсем уж неправдоподобное мошенничество», — удивляется «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

«Вкусная романтика по-питерски» — так «Питерская булка» назвала историю, разыгравшуюся в Санкт-Петербурге. Молодой человек возле одного из домов выложил из семидесяти с лишним пирожных и тортиков фразу «Ира, прости». Ира не простила, парень ушел, оставив все сладости на траве. Их съели местные жители и рабочие ЖК.

В Новгороде женщина и ее пятидесятилетний сын так замусорили квартиру, что соседи, устав от тараканов и неприятных запахов, пожаловались в суд, который их поддержал. Но самостоятельно наводить порядок в двухкомнатной квартире пара родственников отказалась. «Новгородская летопись» сообщает, что коммунальным работникам пришлось выносить мусор из квартиры целую неделю.

На Шпицбергене заработал самый северный кинотеатр в мире, радуется «Полярный дозор». Трест «Арктикуголь» восстановил кинопроекторы в поселке Пирамида, показав мультфильмы и кино из местной коллекции, в которой хранятся сотни советских кинопленок, многим из которым более пятидесяти лет.

Приволжский федеральный округ

В Нижегородской области, по словам «Страноведа», жители поселка Тумботино сняли очаровательный клип с просьбой построить им мост. На запись клипа ушел почти год, однако решение проблемы это не приблизило. На мотив песни «Бу-ра-ти-но!» жители поют, что родной Тум-бо-ти-но прекрасен, вот только по весне и осени на работу и обратно приходится добираться на лодках, потому что река разливается, а моста нет. Зато стимулирует творчество.

В Медногорске одна дама несколько раз вызывала полицию. Почему? Женщине было невыносимо скучно. По телефону дама жаловалась полиции, что ее убивают. Не уточняя, что убийца — скука. «Шутницу» оштрафовали на полторы тысячи рублей, узнал «Оренбургский городовой». Зато ей точно стало нескучно.

В Пензе коммунальщики «снова победили здравый смысл» и уложили асфальт не в лужу или снег, что уже не удивляет, а прямо на старую плитку. В свое оправдание они сказали, что так даже лучше, а асфальт станет долговечнее и прочнее. «Сурский край» считает, что получилось уродливо, и удивляется, что коммунальщики этого не понимают.

В Башкирском национальном парке заметили… белого медведя. Недавно он впервые попал на камеру наблюдения. «Башкирский домовой» пишет, что медведь на самом деле обычный бурый, просто альбинос и выглядит очень экзотично.

Южный федеральный округ

Какой-то шутник назвал детскую площадку в Краснодаре в честь маньяка Чикатило. Такое название стоит на Google-картах, хотя оно, конечно, неофициальное. Люди удивлены, но ходить на площадку продолжают, сообщает «Кубань 24».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске молодой человек залез на крышу чужой машины и стал на ней прыгать. Повреждены кузов и лобовое стекло. В полиции он объяснил свой поступок тем, что хотел посмотреть реакцию людей на происходящее. Посмотрел. Удовольствие оказалось недешевым: «Ставрополье 26» передает, что возбуждено уголовное дело.

Уральский федеральный округ

«Югорчане готовы пойти на убийство, только бы выспаться», — делится «ЧП ХМАО Югра». Дело в том, что на окраине Ханты-Мансийска жители страдают от петухов, которые живут в одном из домов и кричат с раннего утра до позднего вечера. Соседи обращались в полицию, но без результата. Некоторые готовы уже расстреливать петухов, чтобы спокойно поспать.

А в Тобольске подготовили к «Ночи заводов» необычную симфонию. По словам «Столицы деревень», она состоит из звуков всех предприятий СИБУРа. Симфония будет музыкальным спектаклем-променадом. Ее подготовила команда Александринского театра.

Сибирский федеральный округ

Муниципальный комбинат специальных услуг, отвечающий за омские кладбища, устал от своего обветшалого офиса и решил его отреставрировать. В ход пустили… старые могильные плиты, которыми облицевали участки здания. «Безотходные технологии», — иронизирует «Сибирский панк».

Берегитесь пробок! Из-за них бегун Сергей Шубенков на целые сутки опоздал на чемпионат России. Автомобильная пробка в Новосибирске помешала ему вовремя попасть в аэропорт и улететь в Челябинск на соревнования. В итоге ему пришлось лететь через Москву с пересадкой, так как билетов на поезд до Челябинска уже не было, узнал Tolknews.

Дальневосточный федеральный округ

В Находке, как оказалось, живут на редкость благочестивые люди. Некоторые жители крайне возмутились натуралистичной античной мужской статуей, которая появилась в городе ко Дню Петра и Февронии. Вначале они предлагали прикрыть ей причинное место лавровым венком. Затем кто-то, по словам Amur Mash, просто отломал скульптуре пенис. Простояла целой она меньше недели.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 18 августа.