Москва, 11 августа, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московский бирже курс доллара впервые с марта 2022 года поднялся выше отметки 99 рублей. Это 11 августа следует из данных торговой площадки.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По состоянию на 16:20 мск курс доллара вырос на 1,59% и составил 99,0025 рубля.

При этом к 16:24 мск рост курса доллара замедлился и за него стали давать 98,98 рубля (+1,56%). В это же время за евро давали 108,61 рубля (+0,99%), а за юань 13,628 рубля (+1,21%).

Кроме того, впервые с 23 марта 2022 года курс евро достиг 109 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что решающим фактором в ослаблении рубля продолжает быть дисбаланс между импортом и экспортом товаров и услуг. Он добавил, что решения о временной приостановке покупок валюты не оказывают существенного влияния на валютный курс, однако позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности.

До этого курс евро на торгах на Мосбирже впервые с 24 марта 2022 года превысил отметку в 108 рублей. Тогда курс доллара поднялся на 0,65% и составил 98,1 рубля, а юань вырос на 0,36%, составив 13,514 рубля.