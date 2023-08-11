Москва, 11 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Аномальную жару в 2023 году связали с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаи в Полинезии, сообщил портал Essopenarchive.org.

Владимир Гердо/ТАСС

Масштабы извержения подводного вулкана в январе 2022 года были настолько велики, что в стратосферу попало беспрецедентное количество водяного пара, а также диоксид серы и вулканический пепел. Учёные отмечают, что пепловая спираль поднялась на 39 километров. Это, как считают специалисты, могло привести к сильному потеплению.

При этом авторы не исключают, что последствия извержения будут ощущаться ещё несколько лет. Во время извержения заметно повысилось атмосферное давление, а толчки земной коры чувствовались на расстоянии тысяч километров от эпицентра извержения. Последствия извержения отметили даже на Аляске.

Учёны заключили, что изменение климата не будет однородным. Так, в течение 3–7 лет может произойти повышение зимних температур в Канаде, весенних — в европейской части России, а летних — в Антарктиде.

Как сообщало ИА Регнум, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года. При этом средняя мировая температура в июле 2023 года была на 0,72 градуса по Цельсию выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 год. Также температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув 4 августа значения 20,96 градуса по Цельсию.