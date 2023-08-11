Псков, 11 августа, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Пскове в Финском парке 12 августа пройдёт масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Хедлайнерами концерта в Пскове станут группы «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор». Кроме того, на нём выступят местные группы «Постоянные», «V. V. and BanD» и «Капитан Смоллетт».

На конце будут световое шоу и флэшмобы. Музыканты исполнят новинки и песни, которые уже стали популярными. Фестиваль не ограничится концертом, в парке проведут мастер-классы, спортивные игры, будет работать фудкорт.

«В этом году гостей ожидает впечатляющее зрелище — шоу «Сильнейшая нация мира», где российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей», — сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль охватит 26 российских городов. Проект организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, движения Народный фронт и Общественной палаты России.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» также пройдёт 13 августа в Анадыре, где выступит группа «ПослеZавтра». Также фестиваль проведут 10 сентября в Саратове.