Сочи, Краснодарский край, 11 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудница бара в Сочи украла из кассы предприятия общественного питания 60 тысяч рублей. С заявлением о пропаже денег в полицию обратился 29-летний местный житель. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе УМВД России курортного города.

Иван Шилов ИА REGNUM

Преступницу удалось установить по записям камер видеонаблюдения, которые изучили прибывшие на место сотрудники полиции. Чтобы руководство не заметило пропажу денег, женщина положила в кассу купюры банка приколов.

«Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую 28-летнюю местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Установлено, что похищенные деньги женщина уже потратила. В отношении неё возбуди ли уголовное дело о присвоении и растрате. Ей грозит до двух лет тюрьмы.

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