Сотрудница бара в Сочи подменила деньги в кассе на купюры банка приколов
Сочи, Краснодарский край, 11 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудница бара в Сочи украла из кассы предприятия общественного питания 60 тысяч рублей. С заявлением о пропаже денег в полицию обратился 29-летний местный житель. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе УМВД России курортного города.
Преступницу удалось установить по записям камер видеонаблюдения, которые изучили прибывшие на место сотрудники полиции. Чтобы руководство не заметило пропажу денег, женщина положила в кассу купюры банка приколов.
«Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую 28-летнюю местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Установлено, что похищенные деньги женщина уже потратила. В отношении неё возбуди ли уголовное дело о присвоении и растрате. Ей грозит до двух лет тюрьмы.
Как сообщало ИА Регнум, в конце мая пенсионер из Москвы решил помочь незнакомцу и стал жертвой мошенника. У станции метро «Тёплый Стан» к пожилому мужчине подошёл незнакомец, которому нужно было обменять валюту, а обменного пункта рядом не оказалось. Он попросил москвича купить ему в магазине порядка ста пачек сигарет, за которые пообещал отдать ему сумму в долларах по выгодному курсу. В итоге мужчина получил 300 долларов, и, как выяснилось в обменнике, они оказались фальшивыми. Мошенник расплатился с ним купюрами «банка приколов».
Артистка балетной труппы Большого театра Юлия Бондарева попалась на удочку телефонных мошенников. Они поочерёдно представлялись сотрудниками полиции, Центробанка и Следственного комитета и вынудили балерину перевести 700 тысяч рублей.