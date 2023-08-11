Симферополь, 11 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В крымском детском лагере «Мультфильм» разгорелся скандал из-за вожатой, которая заявила о ненависти к русским детям. В соцсетях разошлось несколько видео, на которым вожатая Мария С. кричит на детей, бьёт их и говорит о своей ненависти к ним. Примечательно, что в этом детском лагере отдыхают в том числе ребята из Шебекино — района Белгородской области, который постоянно подвергается ударам ВСУ.

Кадр из видео

«Мерзкие русские дети, я их ненавижу», — заявила девушка.

При просмотре соцсетей Марии выяснилось, что она ярая сторонница киевского режима. В частности девушка публиковала посты, оспаривая принадлежность Крыма России, читала на украинском антивоенные стихи. В целом свои соцсети девушка ведёт намеренно на украинском языке, хотя в обычной жизни общается на русском.

Администрация детского учреждения, судя по постам девушки, знает о ситуации и пытается её замять. Вскоре после того, как СМИ обратили внимание на произошедшее Мария свои посты удалила, а затем и записала видео с извинениями.