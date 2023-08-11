Эр-Рияд, 11 августа, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду может быть арестован за то, что перекрестился после забитого им в матче в полуфинала Лиги арабских чемпионов с командой «Аль-Шорта» гола. Об этом 11 августа сообщило издание Italy 24 Press News.

Oleg Dubyna

38-летний игрок перекрестился, когда удачно реализовал пенальти, которое стало для его команды победным голом. По мнению издания, это спортсмен сделал в приступе эйфории.

«Однако теперь Криштиану Ранолду рискует получить как минимум одно предупреждение от топ-менеджмента клуба. Молитва или демонстрация предметов и символов, относящихся к христианской религии, в общественных местах фактически считается преступлением, наказуемым даже арестом», — говорится в публикации.

В Саудовской Аравии за такие проявления обвиняют в религиозном прозелитизме. Уточняется, что в октябре 2011 года бывшего колумбийского форварда «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино задержали в стране в торговом центре из-за татуировки Иисуса Христа, которую было видно на его руке в рубашке без рукавов.

Вероятнее всего, Роналду не грозят такие жёсткие меры со стороны местных властей, так как он является самым ценным футболистом в национальном чемпионате Саудовской Аравии, утверждают авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Роналду заявил, что не намерен возвращаться в европейский футбол. По его словам, сейчас уровень этого вида спорта в Старом свете сильно упал.

До этого стало известно, что португальский форвард попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года. По информации журнала Forbes, рекордный доход игрока за год составил 136 миллионов долларов, из которых 46 миллионов долларов он заработал на футболе.