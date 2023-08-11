Москва, 11 августа, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Мошенники всё активней используют интернет для обмана доверчивых россиян, чаще всего для этого используют онлайн-игры, матричные пирамиды и псевдообразовательные платформы. Об этом «Газете. Ru» рассказал начальник управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России в Центральном федеральном округе Антон Сайкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сообщил, что в экономических онлайн-играх игроку предлагают купить персонажа и получить доход до 500% за несколько часов, просто проходя квесты. Виртуальный счёт при выполнении заданий растёт. Но деньги с него вывести не дают, а также могут ещё запросить взнос за «комиссию».

«Надо насторожиться, если в игре отсутствует соревновательный элемент, а основной упор делается на возможности заработать на покупке виртуальных персонажей, мерча, игровой недвижимости», — сказал Сайкин.

Другими признаками мошенничества являются предложения купить токены или персонажей на криптовалюту или привести друга, добавил эксперт.

Сайкин также рассказал про матричные финансовые пирамиды. Для участия в них нужно сделать взнос, а потом стараться привлечь новых участников, чтобы получить вознаграждение. При снижении потока жертв организаторы пирамиды просто исчезают.

Кроме того, Сайкин сообщил о мошенничестве под видом образовательной платформы. Взносы в таких случаях начинаются от 10 тыс. рублей, после чего клиентам предлагают возместить затраты и получить доход, привлекая других участников. Фактически это тоже пирамида, а качество учебных материалов, которые там предлагают, довольно низкое, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять денежные переводы граждан на мошенничество. В случае подозрения такие переводы могут приостановить на два дня. Документ также обязывает банки возмещать клиентам деньги, переведённые мошенникам.