Канберра, 11 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Учёные обнаружили новый вид акул с человеческими зубами. Как сообщил 11 августа журнал Diversity, они обитают на северо-восточном побережье Австралии.

Elias Levy

Новый вид получил название Heterodontus marshallae (окрашенная рогатая акула). У таких акул два ряда зубов — передний акулий, задний — с человеческими коренными.

«Передние зубы заострённые, боковые относительно широкие, не очень удлиненные. Сдвиги зубов присутствуют и характеризуют трансформацию зубных рядов от цепляющихся к перемалывающим», — описано в статье.

Отмечается, что такая особенность развития челюстей позволяет рогатым акулам легко раскалывать ракообразных и моллюсков.

8 августа ИА Регнум сообщало о нападении акулы на женщину на популярном пляже Нью-Йорка. Это оказался первый за 70 лет подобный случай. Пострадавшую после инцидента доставили в медцентр в критическом состоянии. Акулу найти не удалось. Как выяснилось позднее, пострадавшая оказалась украинской активисткой. 65-летняя Татьяна Колтунюк проживает в США со взрослыми детьми и с начала российской спецоперации демонстрировала свои националистические взгляды. Судя по оставшимся следам, её укусила акула-бык, акула-молот или большая белая акула. Как отмечается, морские хищники как правило не нападают на людей, вероятнее всего, акула охотилась за косяком рыб и случайно напала на женщину.

В конце июня тигровая акула напала на россиянина Владимира Попова на пляже в Хургаде. Жизнь мужчины спасти не удалось. После нападения акулы местные власти распорядились закрыть все пляжи Хургады. В генконсульстве России призвали сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать устанавливаемые властями страны запреты на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы о необходимости выйти из моря.