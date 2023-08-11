Москва, 11 августа, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Российские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, которые воюют на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга 11 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что объект располагался под Запорожьем.

«В районе города Запорожье поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников», ― сказал военный.

Представитель оборонного ведомства добавил, что за прошедшие сутки в районах Торецка в ДНР, Чернещины, Липцов Харьковской области и Гуляйполя Запорожской области ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 10-й бригады территориальной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля российские нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Цель удара достигнута.

25 июля ВС России нанесли удар по базе иностранных наёмников ВСУ в Черкасской области.

5 августа украинский пункт управления беспилотной авиацией уничтожили российские артиллеристы у посёлка Новодонецкого в ДНР. В тот же день гаубичная артиллерия уничтожила станцию РЭБ украинской армии к западу от Золотой Нивы, миномётный расчет ВСУ к северо-западу от Новодонецкого и гранатомётный расчет — к северу от Урожайного в Волновахском районе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что общее число иностранных наёмников, приезжавших на Украину за время проведения СВО, превышает 11 тысяч человек. Почти 5000 наёмников уже ликвидировали, ещё столько же покинули Украину, отметили в ведомстве.