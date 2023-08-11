Минск, 11 августа, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Хорошие отношения с Западом нужно сохранить, заявил 11 августа белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с трудовыми коллективами организаций на территории аэропорта «Минск».

EPA/STRINGER/ТАСС Александр Лукашенко

Он заявил, что Белоруссия сейчас живём во многом за счёт сотрудничества с Россией и Китаем.

«Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия готова к сохранению отношений с Западом, однако с учётом своих собственных интересов.

«Поверьте, придёт время — сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие — в 2024–2025 году, я уверен, произойдут серьёзные изменения в мире в том числе», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко заявил, что поручил главе правительства Белоруссии вернуться к диалогу с Польшей, чтобы улучшить отношения. По его словам, Белоруссии нужны хорошие отношения с соседями.

Во многом Варшава обостряет ситуацию из-за своих внутриполитических проблем, из-за выборов в парламент, отметил глава Белоруссии. Он предложил дождаться окончания парламентских выборов в Польше и тогда возобновлять диалог.

1 августа Лукашенко, назвав белорусов мирными людьми, высказался на тему ядерного оружия. Он подчеркнул, что не хочет вовлечённости белорусского народа в войну. Лукашенко сказал, что не бряцает оружием, но если придётся, страна будет защищаться.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что договорился с Минском о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Об этом Москву просил Лукашенко. В итоге Белоруссии Россия передала ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд.