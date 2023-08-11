Село Хороль, Приморский край, 11 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Прокуратура Приморского края начала проверку после сообщений о пропавших детях в селе Дальзаводское Хорольского муниципального округа, сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прокуратура Хорольского района организовала проверку по информации об исчезновении двух несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Проверку надзорное ведомство начало, получив сообщение о двух пропавших мальчиках, которых 11 августа затянуло в водопропускную трубу во время паводка. Инцидент произошёл, когда дети играли возле дороги.

В рамках проверки начался поиск братьев. На место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов. В результате их нашли мёртвыми.

«Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — сообщило ведомство.

В Приморском крае после сильных дождей, обрушившихся на регион в начале августа, начались наводнения. В северной части региона в трёх районах размыло дороги.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Несколько районов оказались в изоляции из-за паводка. 8 августа в Красноармейском муниципальном районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

11 августа ЧС объявили также в Черниговском, Михайловском районах, в Лесозаводске и в Анучинском муниципальном округе.