Москва, 11 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которая находится на обследования в больнице, заявила, что у ней хорошее самочувствие и она готова вернуться на сцену.

РИА Новости / Сергей Пятаков Лариса Голубкина

«(Вышла бы) тогда, когда хотел бы меня видеть зритель, но до всех этих всяких разных разговоров я прекрасно играла два спектакля в месяц, до недавнего времени, сейчас перерывчик маленький, небольшой», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Народная артистка РСФСР указала, что хорошо себя чувствует и даже готова спеть, однако пока находится на обследовании в больнице.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации. Актриса наиболее известна по исполнению роли Шурочки Азаровой в фильме «Гусарская баллада» (1962). Также она снималась в таких картинах, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1966), киноэпопее «Освобождение» (1968-1971), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979) и др.