Челябинск, 11 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Челябинского учителя, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки, отправили в следственный изолятор. На аресте подозреваемого настояло следствие. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Сосновского районного суда Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«11 августа 2023 года Сосновский районный суд Челябинской области принял решение избрать меру пресечения [гражданину М. 1990 года рождения] в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 11 октября 2023 года включительно», ― говорится в сообщении судебной инстанции.

Также отмечается, что обвиняемый возражал против удовлетворения ходатайства органов следствия, прокурор и следователь ходатайство поддержали. Сторона защиты предполагаемого насильника может обжаловать постановления суда в апелляционную инстанцию Челябинского областного суда в трёхдневный срок.

В суде также сообщили, что уголовное дело в отношении учителя возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинске школьница обвинила учителя в изнасиловании. Ученица третьего класса из деревни Касарги заявила, что 33-летний учитель русского языка и литературы посадил её в машину, увёз на кладбище и надругался.

Сам учитель отрицает все обвинения. По его словам, в тот день он приехал за грибами в лес и просто решил помочь заблудившейся девочке. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.