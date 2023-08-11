Махачкала, 11 августа, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Подростка убило током на вагоне-цистерне на железнодорожной станции в Махачкале. Как стало известно 11 августа, по факту случившегося днём ранее инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности железнодорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть.

Андрей Бикбаев/ТАСС

«На железнодорожной станции Тарки в посёлке Новый Хушет Махачкалы несовершеннолетний 2009 года рождения взобрался на вагон-цистерну, дотронулся до контактного провода и получил смертельный удар электрической дугой от контактной электросети», — сообщила пресс-служба Западного межрегионального транспортного управления СК.

О схожем случае 12 июня сообщало ИА Регнум. В Башкирии девочка погибла после удара током возле железнодорожных путей. Она задела линию электропередачи, получила удар током и скончалась на месте происшествия. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили очевидцев.