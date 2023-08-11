Санкт-Петербург, 11 августа, 2023, 15:43 — ИА Регнум. У одного из военкоматов в Санкт-Петербурге задержали гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке, которую он, предположительно, намеревался использовать для поджога здания. Об этом 11 августа рассказал источник в городских правоохранительных органах.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Источник уточнил, что подозрительного мужчину задержали сотрудники полиции, и в ходе досмотра его личных вещей в рюкзаке была найдена бутылка с характерным запахом бензина, а в телефоне правоохранители обнаружили переписку, в которой гражданина Узбекистана убеждали поджечь военкомат.

Он указал, что в этой переписке девушка пообещала задержанному вернуть деньги за встречу с ней, ранее переведённые какому-то «администратору», также там содержался адрес здания военкомата и рецепт по изготовлению коктейля Молотова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа мошенники убедили женщину поджечь военкомат в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 66-летнюю поджигательницу удалось задержать по горячим следам.

В последнее время число таких случаев увеличилось. Так, в конце июля в Волгограде 82-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат при помощи «коктейля Молотова», а в Казани полицейские задержали 62-летнюю женщину за попытку поджечь военный комиссариат.

Позднее МВД сообщило, что в последнее время отмечается резкий рост количества сообщений из регионов об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики, когда они не только пытаются похитить деньги россиян, но и вовлечь жертв в совершение терактов и диверсий. В ведомстве почеркнули, что использование мошенниками этих способов в последнюю неделю косвенно подтверждает то, что фактически все атакующие жителей России мошенники с Украины и выполняют одни и те же приказы.