Екатеринбург, 11 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге толпа подростков издевалась и задирала женщину с двумя детьми, сообщил 11 августа E1. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 10 августа во дворе дома на Шишимской улице. Толпа из 13 подростков окружила женщину и начала её цеплять. Кто-то передразнивал, кто-то подбегал и толкал её, а кто-то и угрожал.

Позже соседи рассказали, что конфликт начался из-за внешнего вида женщины. По их словам, мать с двумя детьми им просто не понравилась. Как отметили соседи, у неё есть особенности внешности, а человек она хороший. В итоге подростки довели женщину до истерики, и теперь она боится выходить из дома.

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В правоохранительных органах Екатеринбурга сообщили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к этому инциденту.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Мурманске подростки вышибли дверь, вломились в квартиру пожилой пары, а затем избили их. Мужчине после нападения потребовалась помощь медиков.

В Мариуполе в апреле задержали трёх подростков, напавших на пожилого человека. Один из несовершеннолетних, подстрекаемый друзьями, напал на пенсионера, пока другие снимали происходящее на видео.