Москва, 11 августа, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Банк России представил сценарии деглобализации и роста инфляции для экономики России. Ситуации описаны в опубликованном 11 августа проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов».

В документе говорится, что экономика России может развиваться в зависимости от внешнего воздействия либо по пути «усиления фрагментации», либо по «рисковому» пути. Первый предполагает большее по сравнению с базовым сценарием увеличение фрагментации мировой экономики и усиление антироссийских санкций, второй — дополнительно к этому ухудшение ситуации в финсекторе, приводящее к глобальному финансовому кризису.

В опубликованном проекте отмечается, что оба сценария могут привести к более высокой инфляции на прогнозном горизонте и проведению более жёсткой денежно-кредитной политики в 2024–2025 годах. Уточняется, что усиление фрагментации в мире может поспособствовать давлению на экономический рост и снижению цен на нефть Urals до $45 за баррель. В рисковом сценарии Центробанка ВВП России не опустится ниже уровня 2020 года, но рассматривается вариант падения цен на нефть до $30.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы ЦБ Алексей Заботкин не исключил, что в сентябре 2023 года регулятор поднимет ставку рефинансирования. Он отметил, что перед банком стоит задача стабилизировать инфляцию на уровне 4%, но признаков того, что она сохранится на этом уровне при действующих условиях, в настоящий момент не видно. Перед этим Центробанк спрогнозировал, что в третьем квартале 2023 года инфляция в России будет на уровне 5%.

В то же время, ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции отразились негативно не на её экономике, а только усилили мировые проблемы в энергетике и продовольствии. По словам главы государства, Запад пытается обвинить во всём Россию, но проблемы на мировых рынках энергетики и продовольствия — результат его же действий.